2023/05/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن جهود تبذلها وزارة الكهرباء

العراقية لتحسين خدماتها في العراق،

تتحرك دوائرها الفنية لإجراء

الاختبارات الأولية لنصب العدادات

الذكية، التي تهدف إلى السيطرة على

المهدورات وتحصيل فواتير الكهرباء من

الم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق نحو "العدادات الذكية" لتحصيل الأموال وتقليل هدر الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق نحو "العدادات الذكية" لتحصيل الأموال وتقليل هدر الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).