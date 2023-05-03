يونامي تجدد التزامها بدعم العراق في الدفاع عن حرية التعبير

2023/05/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة

العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء،

التزامها في دعم العراق بالدفاع عن حرية

التعبير.

وقالت "يونامي" في بيان بمناسبة اليوم

العالمي الـ30 لحرية الصحافة ، إن " الأمم

المتحدة

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