2023/05/03 | 11:26 - المصدر: وكالة نون
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى: الصحافة هي سندنا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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