2023/05/03 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد / إعلام القضاءأصدرت محكمة جنايات الرصافة حكما بالإعدام شنقا بحق مجرم إرهابي يعمل مع عصابات داعش الإرهابية عن جريمة قتل جنديين إثنين في الجيش العراقي. وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن"المجرم الإرهابي قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثثهم في محافظة الانبار وذلك تنفيذاً لمشروع إرهابي منظم وتحقيقاً لغايات إرهابية".وأضاف أنه "خلال عام ٢٠١٥ عثرت القوات الأمنية في محافظة الموصل على (هاردات وحاسبات) تتضمن قوائم أسماء عصابات داعش وتسجيلات فيديو تتضمن جرائم العصابات الارهابية حيث يظهر المجرم في إحدى مقاطع الفيديو وهو يقوم بنحر المجنى عليهما مع صور فوتوغرافية".وتابع أن "المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المـادة الرابعـة /1 وبدلالـة المـادة الثانيـة /٥ /٨ مـن قـانون مكافحة الإرهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠٠٥

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقاً لإرهابي قتل جنديين في الجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقاً لإرهابي قتل جنديين في الجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).