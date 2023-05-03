بمناسبة اليوم العالمي لحريتها.. غوتريش يحذر من استهداف الصحفيين

2023/05/03 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، دول العالم من استهداف الصحفيين وحريتهم، مشيراً الى ازدياد عمليات الاستهداف التي تطالهم بنسبة 50% خلال عام 2022.

وقال غوتيريش بحسب ما أوردت الاسوشيتد برس وترجمت (بغداد اليوم)، إن "الصحافة باتت تتعرض للخطر الان في كل ركن من العالم، حاثا الدول جميعا على التوقف عن استهداف الصحفيين ومصدرا تحذيرا لكل الحكومات المخالفة".

ووصف الأمين العام ارتفاع نسبة استهداف الصحفيين لنحو 50% خلال عام 2022 بـ"غير معقولة" وتشير الى خطر كبير يقع على حرية الاعلام والصحافة التي قال انها "الأساس للديمقراطية والعدالة في العالم"، مؤكداً انها "باتت اليوم تحت التهديد بشكل مباشر".

يشار الى ان العام 2022 شهد مقتل 67 صحفيا حول العالم بالإضافة الى انتشار العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعي العمل الإعلامي وتنشر المضامين المغلوطة، حيث أشار غوتيريش الى تاثيرها السلبي الكبير على الامن الدولي بنشرها مضامين "متطرفة"، واهمية السماح للصحفيين بأداء عملهم بشكل صحيح لمكافحة هذه التهديدات.

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