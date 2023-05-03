السيادة: انتقاء الاستجوابات وفق مصالح سياسية يفقدها قيمتها

2023/05/03 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

طالب عضو مجلس النواب سالم مطر العيساوي، اليوم الأربعاء، بإبعاد المؤسسة التربوية عن السياسة.

وقال العيساوي في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) إن "الرقابة والاستجواب صلاحية نيابية"، مستدركاً "لكن عندما تصبح الاستجوابات انتقائية ولمصالح سياسية ضيقة هنا المهنية تفقد قيمتها".

وأضاف أن "المنطق يقول علينا أن نبعد المؤسسة التربوية عن السياسة".

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