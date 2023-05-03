رئيس الوزراء يدعو القطاع الخاص الى النهوض بالصناعة المحلية

2023/05/03 | 11:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: وجَّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء، بالعمل على تفعيل...

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