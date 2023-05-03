ليبيا.. 6 أشخاص يواجهون الإعدام بسبب اعتناق المسيحية والتبشير بها

2023/05/03 | 11:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه ستة أشخاص ليبيين عقوبة الإعدام بسبب تحولهم من الإسلام إلى المسيحية وممارسة التبشير للديانة الجديدة، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" عن نشطاء.

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