2023/05/03 | 11:57 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – دهوك اصدرت السفارة الفرنسية في العراق بيانا ادانت فيه الهجمة التي شنتها البعض من رجال الدين الكرد على الايزيدية على خلفية احداث سنجار الأخيرة و التي اتهم فيها الايزيدية بحرق جامع الرحمن في قضاء سنجار.وقالت السفارة في بيانها ان،”ندين خطابات الكراهية التي تعرض اليها المجتمع الايزيدي و ان من حق الايزيدية العيش …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فرنسا تدين هجمة خطابات الكراهية على الايزيديين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فرنسا تدين هجمة خطابات الكراهية على الايزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).