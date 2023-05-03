ريانا تأخرت بالوصول إلى

2023/05/03 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت أخيرًا إحدى أكثر ضيوف حفل "ميت غالا" المنتظرين، وإن كان ذلك بعد ساعات عدة على افتتاح السجادة "البيضاء" للحضور.

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