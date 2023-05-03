الفضائيات العراقية ما كان وما يكون

2023/05/03 | 12:00 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ابراهيم الزبيدي برغم الأرقام الفلكية التي تسربت أخبارُها عن المليارات التي استطاع كبار المشاركين في إدارة العملية السياسية العراقية تهريبَها إلى دول الجوار وأوربا وأمريكا، وحوّلوها إلى عقارات وشركات ومرابع...أكمل القراءة ←

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