الاطاحة ب(٢) من تجار ومروجي المخدرات في بغداد والقاء القبض على اخر بتهم الخطف بالنجف

2023/05/03 | 12:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من خلال المتابعة الميدانية الدقيقة لعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع القبض على (٢) من تجار ومروجي المواد المخدرة في منطقتي كمب سارة والكرادة ببغداد، ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وادوات تعاطي، صادره بحقهما مذكرتا قبض وفق احكام المادة (٢٨)مخدرات وقد تم تسليمهما أصوليًا الى الجهات ذات الاختصاص،ومن جهة اخرى تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف التابعة الى المديرية ذاتها القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة (٤٢١) خطف، وذلك من خلال تواجده في قضاء الكوفة بمحافظة النجف الاشرف، تم تدوين اقواله بدائيا وقضائيا وايقافه وفق المادة انفا.

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