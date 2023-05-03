2023/05/03 | 12:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، تفكيك مفرزة ارهابية "خطيرة" قبل تنفيذ عملياتها في محافظة ديالى.

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