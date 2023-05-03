صلاح الدين .. الرد السريع تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة ٤ إرهاب

2023/05/03 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمطاردة العصابات الإرهابية وتكثيف

الجهد الاستخباري، نفذ الفوج الأول

التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع

في وزارة الداخلية بالتعاون مع قسمي

استخبارات الفرقة ومحافظة صلاح الدين

ضمن قاطع المقر المسيطر

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