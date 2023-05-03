2023/05/03 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الأربعاء، ان بالعمل على تفعيل

فرص الاستثمار الخاصة بالقطاع الصناعي،

فيما اشار الى ان الحكومة تعمل على

توفير جميع الضمانات والتسهيلات

للمستثمر.

وقال رئيس الو

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: العراق قادر على إنتاج صناعة وطنية تضاهي ما ينتج في الدول العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).