بعد ترك غوغل..”الأب الروحي للذكاء الاصطناعي” يأسف لدوره في ابتكار هذه التكنولوجيا

2023/05/03 | 12:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال جيفري هينتون الملقب بـ “الأب الروحي للذكاء الاصطناعي” -لصحيفة...

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