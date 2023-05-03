القضاء يحكم بالإعدام شنقا بحق إرهابي قتل جنديين في الجيش العراقي

2023/05/03 | 12:29 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أصدرت محكمة جنايات الرصافة، الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً بحق إرهابي...

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