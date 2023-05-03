الرئيس رشيد يدعو لإقرار قوانين توفر الحماية للصحفيين

2023/05/03 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، الأسرة الصحفية بمناسبة اليوم العالمي الـ30 لحرية الصحافة، فيما دعا لإقرار قوانين توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين.وذكر رشيد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنين للجميع الإبداع والتألق في أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة".

واضاف أنه "في هذه المناسبة نعيد التذكير بضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول إلى الأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها مجتمعاتنا، وهذا يتطلب تضافر الجهود البنّاءة لخلق مناخات ثقافية وإعلامية تشخص السلبيات وتعطي الحلول وتتبنى بحيادية الإيجابيات".

وأكد رئيس الجمهورية أن "منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم بدون قيد أو رقيب يعكس الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية التي قدم من أجلها الصحفيون تضحيات سخية على مر السنوات، وبنفس الوقت يجب الحد من تأثير الإعلام السلبي على نهج مجتمعاتنا وفي نقل الوقائع والاحداث، وضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية".

ودعا رشيد بحسب البيان إلى "إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين من الضغوطات التي يتعرضون لها والوقوف إلى جانبهم في تأدية دورهم المعطاء في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره".

وختم بالقول: "نحيي بإجلال وإكبار شهداء الصحافة الذين قدموا التضحيات والمواقف الشجاعة في نقل الحقيقة والكلمة الصادقة ومواجهة الإرهاب والظلم والاستبداد والعبودية، متمنين لجميع الإعلاميين الاستمرار في نهجهم الوطني في ترسيخ دور الإعلام وتعزيز التكاتف والأواصر والتلاحم بين أبناء شعبنا الواحد".د.



عبد اللطيف جمال رشيدرئيس الجمهورية

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