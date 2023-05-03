روسيا وايران مقابل أميركا و

2023/05/03 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم– ترجمة

كشفت صحيفة أميركية، اليوم الأربعاء، عن اتفاق عربي مع النظام السوري لطرد "الميليشيات الكردية" والقوات الامريكية من البلاد.





واشارت صحيفة "رسيبانسبل ستايت كرافت" الامريكية التابعة لمعهد كوينشي للبحوث والدراسات في تقرير ترجمته (بغداد اليوم) الى "وجود توافق عربي مع الحكومة السورية"، مبينة أنه سيؤدي الى "طرد" القوات الامريكية والميليشيات الكردية من البلاد بشكل كامل.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السوري بشار الأسد "نجح في لعب أوراقه الدبلوماسية بشكل صحيح مع الدول العربية"، مؤكدة أن "الأسبوع الماضي شهد توافقاً عربياً وتوقيعاً على اتفاقية تضمن السيادة السورية على كامل البلاد، الامر الذي سيؤدي في النهاية الى طرد الميليشيات الكردية والقوات الامريكية من سوريا بالكامل".

وبينت الصحيفة أن "التوافق مع الدول العربية، تضمن أيضا موافقة بشار الأسد على اخراج القوات الروسية والإيرانية من البلاد والتي أتت بدعوى رسمية من حكومته، فضلا عن القوات التركية التي تحظى بدعم من حلف الناتو".

وأوضحت الصحيفة أيضا، أن الوساطة الروسية بين المسؤولين الروس والحكومة السورية للتوصل الى صيغة تبقي القوات التركية في البلاد "قد فشلت حتى اللحظة في تحقيق اجتماع بين الطرفين".

وأشارت الصحيفة أيضاً الى أن "الاتفاق العربي الجديد يتضمن أيضا اتخاذ خطوات لإيقاف تهريب المخدرات عبر حدود البلدان المشاركة"، مؤكدة أن "العراق من بين الدول الأكثر تضررا بتهريب كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة"، بحسب وصفها.

واتفقت دول مصر والسعودية والأردن وسوريا والعراق، الاثنين الماضي، على تعزيز التعاون بين النظام السوري ودول الجوار، كما اتفق وزراء الدول الخمس المجتمعة على العمل لدعم النظام السوري ومؤسساته في "أية جهود مشروعة لبسط سيطرة سوريا على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".

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