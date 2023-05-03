السامرائي للصحفيين: نعمل على دعمكم وتأكيد حقوقكم وحمايتكم

2023/05/03 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الأربعاء، أنه من خلال موقعه السياسي يعمل على دعم الصحفيين وتأكيد حقوقهم وحمايتهم.

وقال السامرائي في تغريدة بمناسبة اليوم العالمية لحرية الصحافة وتابعتها (بغداد اليوم): "في اليوم العالمي لحرية الصحافة نشدد على أهمية الحرية الصحفية كركيزة أساسية في بناء مجتمعنا وتعزيز الديمقراطية".

ودعا السامرائي "جميع الصحفيين للمضي قدماً لتحقيق رسالتهم ضمن إطار ميثاق الشرف الصحفي"، مضيفاً "نعمل من موقعنا السياسي على دعمهم وتأكيد حقوقهم وحمايتهم في هذه المهمة الوطنية الكبيرة".

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