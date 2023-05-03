الأسطول الخامس: الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما

2023/05/03 | 12:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت البحرية الأميركية، الأربعاء، بأن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة نفط ترفع علم بنما أثناء عبورها بمضيق هرمز في طريقها للخروج من مياه الخليج.

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