2023/05/03 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، باليوم العالمي لحرية الصحافة.

التالي

منذ 3 ساعات

بلاسخارت: الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العراقيين بالدفاع عن حرية التعبير

منذ 3 ساعات

تقرير مفصل عن حالة الطقس بالعراق

منذ 4 ساعات

الحلبوسي مهنئاً بعيدها العالمي: ندعم حرية الصحافة

منذ 13 ساعة

الصيهود: الحكومة متعاطية مع مجلس النواب بشأن تخفيض عجز الموازنة

منذ 14 ساعة

الحلبوسي يترأس اجتماع اللجنة المالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة

منذ 14 ساعة

نائب: الدول العربية ادركت الحاجة للعراق وحضوره أصبح محورياً في حل الأزمة السورية

منذ 15 ساعة

نائب: نسبة العجز بالموازنة تخالف قانون الادارة المالية

منذ 15 ساعة

رئيس مجلس النواب يستقبل الشيخ جمال الضاري

منذ 15 ساعة

ائتلاف المالكي: سندعم السوداني بإجراء اي تغيير وزاري

منذ 16 ساعة

النزاهة النيابية: سرقة القرن ستفضح شخصيات كبيرة في الحكومة السابقة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية يهنئ باليوم العالمي لحرية الصحافة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية يهنئ باليوم العالمي لحرية الصحافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).