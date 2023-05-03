2023/05/03 | 12:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة جنايات الرصافة، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا بحق مجرم إرهابي يعمل مع عصابات داعش الإرهابية عن جريمة قتل جنديين إثنين في الجيش العراقي.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن “المجرم الإرهابي قام بقتل الجنديين والتمثيل بجثثهم في محافظة الأنبار وذلك تنفيذا لمشروع إرهابي منظم وتحقيقا لغايات إرهابية”.

وأضاف أنه “خلال عام 2015 عثرت القوات الأمنية في محافظة الموصل على ( هاردات وحاسبات) تتضمن قوائم أسماء عصابات داعش وتسجيلات فيديو تتضمن جرائم العصابات الإرهابية حيث يظهر المجرم في أحد مقاطع الفيديو وهو يقوم بنحر المجني عليهما مع صور فوتوغرافية”.

وتابع أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانته وفقا لإحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 5/8 من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جنايات الرصافة تصدر حكما بالإعدام شنقا بحق إرهابي قتل جنديين في الجيش) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جنايات الرصافة تصدر حكما بالإعدام شنقا بحق إرهابي قتل جنديين في الجيش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).