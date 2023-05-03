2023/05/03 | 12:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: N2BX_pYMxfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية لأفتتاح مهرجان بابل الدولي | نسمات زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية لأفتتاح مهرجان بابل الدولي | نسمات زاكروس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).