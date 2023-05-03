هجوم مسلح يستهدف الملحقية الثقافية السعودية في الخرطوم 

2023/05/03 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية الأربعاء أنّ مجموعة مسلّحة اقتحمت وخرّبت ملحقيتها الثقافية في السودان، فيما تنظّم الرياض عمليات لإجلاء مدنيين من هذا البلد وتقود جهوداً لوقف المعارك الدائرة فيه بين الجيش وقوات الدعم السريع.وتحاول السعودية لعب دور الوسيط لوقف تصاعد النزاع الدائر منذ نحو ثلاثة أسابيع بين الجيش بقيادة الفريق أول […]

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