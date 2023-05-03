أنا متخمٌ باللا مكان.. ديوان شعر جديد لمحمد الخضور

2023/05/03 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/الزمان: صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر في بيروت، ديوان للشاعر الأردني محمد مثقال الخضور بعنوان “أنا متخمٌ باللامكان” الديوان يقع في 152 صفحة ويحتوي على ثلاثين قصيدة تفعيلي.هذا هو الديوان الثالث للشاعر محمد مثقال الخضور، والعامل المشترك بين الدواوين الثلاثة هو أنها قائمة أساساً على التأمل الفلسفي وإعادة تعريف واكتشاف الأشياء من حولنا […]

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