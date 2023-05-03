غوارديولا: المقارنة مع ميسي مضرّة بهالاند

2023/05/03 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP سجل هالاند 50 هدفاً هذا الموسم في مختلف المسابقات لندن (أ ف ب) – اعتبر الإسباني جوزيب غوارديولا مدرّب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنكليزي في كرة القدم، ان مقارنة هداف فريقه إرلينغ هالاند مع بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي مضّرة باللاعب النروجي الشاب.يقدّم هالاند (22 عاماً) مستوى رائعاً مع سيتي وهو […]

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