2023/05/03 | 12:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشعر بالإرهاق، وجسدك يحتاج بشدة للنوم، ورغم ذلك، ما أن يلامس رأسك الوسادة، تجتاحك الأفكار المتسارعة، ما يجعل النوم حلمًا بعيد المنال بالنسبة إليك، وأحيانًا مستحيلًا.إليك 5 طرق تساعدك على طرد الأفكار المقلقة والخلود للنوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خدع ذهنية تطرد الأفكار المثيرة للقلق من ذهنك وتساعدك على النوم أسرع.. ما هي؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خدع ذهنية تطرد الأفكار المثيرة للقلق من ذهنك وتساعدك على النوم أسرع.. ما هي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).