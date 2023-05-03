أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في البورصة العراقية

2023/05/03 | 13:04 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

سجَّلت أسعار بيع الدولار، اليوم الاربعاء ، 142,900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 143,250 دينار لكل 100 دولار.

وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1300 دينار لكل دولار وبيعه بـ(...

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