2023/05/03 | 13:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس رشيد يدعو لإقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين المركز الخبري الوطني.

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