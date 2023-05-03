2023/05/03 | 13:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة النزاهة تضبط 3 متهمين في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط 3 متهمين في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط 3 متهمين في مركز كمرك أم قصر الشمالي ومنفذ الشلامجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).