2023/05/03 | 13:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Hijy5lHXu5A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة بحضور السوداني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيمياوي والأسمدة بحضور السوداني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).