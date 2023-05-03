الإعدام لعنصر من داعش أدين بنحر جنديين والتمثيل بجثثهما

2023/05/03 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة جنايات الرصافة في بغداد،

الأربعاء، بالإعدام شنقا بحق أحد عناصر

تنظيم داعش بعد إدانته بنحر جنديين

عراقيين والتمثيل بجثتهما، وفقا لما

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واع".

وذكر بيان صادر عن المجل

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