كربلاء:مُستشفى السفير المجاني يشهد إستقبال أكثر من (161) ألف مُراجع وعملياته تخطت حاجز الـ (1900) عملية

2023/05/03 | 13:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت إدارة مُستشفى سفير الإمام الحسين

(عليه السلام) التخصصي الجراحي ، اليوم

الأربعاء ، عن مُجمل خدماته المًقدمة

لمُواطني المُحافظة وزائريها الكرام

خلال الربع الأول من العام الحالي .

وقال مُدير المُس

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