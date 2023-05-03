2023/05/03 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير مطار بغداد المستقيل يوجه رسالة الى السوداني ..في أول ظهور اعلامي مع نجم الربيعي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مدير مطار بغداد المستقيل يوجه رسالة الى السوداني ..



في أول ظهور اعلامي مع نجم الربيعي قناة التغيير الفضائية.

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