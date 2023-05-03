مبعوث الأمم المتحدة يصل بورتسودان.. و

2023/05/03 | 13:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصلت المعارك في السودان، الأربعاء، بين قوات الجنرالين المتصارعين على السلطة بالتزامن مع وصول مبعوث الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في محاولة لايجاد مخرج من الازمة الحالية.

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