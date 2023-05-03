بعد المدراء العامين.. حزمة تعديل وزاري قادمة

2023/05/03 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن الاطار التنسيقي ، اليوم الأربعاء، عزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اجراء تعديل وزاري على كابينته الوزارية.

وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد اجراء تغيير في مناصب المدراء العامين في اغلب مؤسسات الدولة، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عازم على اجراء تعديل وزاري على كابينته الوزارية، بعيداً عن أي تدخلات سياسية".

وبين الفتلاوي، أن "ما يقوم به السوداني دليل على نيته في تنفيذ برنامجه الحكومي والذي صوت عليه مجلس النواب"، مضيفا أن "الاطار التنسيقي داعم لكل خطوات السوداني".

وأشار الى أن "التعديل الوزاري سيتم خلال الأيام المقبلة كما ان السوداني يقوم حاليا بتقييم عمل وأداء الوزراء بعد مرور ستة اشهر على عمر حكومته".

وصوت مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء على إقالة الوجبة الأولى من المدراء العامين البالغ عددهم 57 بين أصالة ووكالة.

وتأتي الإقالة بعد انتهاء اللجنة المشكلة عن التقييم تقريرها الأولي، بعد ان حدّد رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في بداية تشكيل حكومته مهلة (3-6) أشهر لتقييم الوزراء والمسؤولين وبيان مدى التزامهم في تنفيذ بنود المنهاج الحكومي الذي صوّت عليه البرلمان الاتحادي خلال الأسابيع الماضية.

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