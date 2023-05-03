الداخلية تتحرك ضد دخول الأحداث والأطفال المقاهي وتنذر أصحابها

2023/05/03 | 13:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الاربعاء، عن تحركها بشأن منع دخول الأحداث والأطفال دون ألـ 18 من العمر إلى المقاهي وصالات البلياردو.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز مركز شرطة الإحداث تنفذ ممارسة أمنية واسعة لمتابعة الإحداث دون سن الـ 18 عام المتواجدين في المقاهي ومحال الكوفي شوب وصالات الألعاب، والتأكد من مستمسكاتهم الرسمية، فضلاً عن أخذ تعهدات خطية على اصحاب المقاهي بعدم السماح للأحداث بدخول الكوفي شوب، وخلاف ذلك سوف يتم تعرضهم للمسائلة القانونية".

واضافت أنه "تم القاء القبض على عدد من المخالفين دون السن القانوني"، مبينةً أن "الإجراء يأتي في ظل سعي قيادة شرطة محافظة ميسان للحفاظ على أطفالنا من خطورة تواجدهم في مثل هذه الأماكن كونها غير صالحة لأعمارهم في الوقت الذي يتطلب فيه استمرارهم في المراحل الدراسية أو الأندية الرياضية والمنتديات الشبابية".

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