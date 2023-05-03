السفير الهولندي في العراق يستهل زيارته إلى كربلاء بزيارة ملتقى النبأ للحوار.

2023/05/03 | 13:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللقاء شهد استعراض مجمل الفعاليات والنشاطات التي قام بها الملتقى منذ تأسيه ولحد الان.

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