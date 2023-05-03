2023/05/03 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن حريقاً كبيراً اندلع في في ناحية العباسية غرب النجف الأشرف.

وقال المصدر إن “حريقاً كبيراً اندلع في مزارع الحنطة في ناحية العباسية غرب محافظة النجف الأشرف وفرق الأطفاء تتوجة إلى المكان الحريق”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حريق كبير يلتهم مزارع الحنطة في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حريق كبير يلتهم مزارع الحنطة في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).