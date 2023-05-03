فاغنر تتقدم في باخموت

2023/05/03 | 14:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرزت فاغنر تقدما في باخموت بحوالي 160 مترا في اتجاهات مختلفة.

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