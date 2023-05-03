2023/05/03 | 14:08 - المصدر: قناة التغيير

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منذ ساعة واحدة

التغيير تكشف عدد المدراء العامين الذين تمت إقالتهم ..



وإحاطة قريبة في مجلس الأمن حول العراق | الحصاد الاخباري

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