اللامي: لا يوجد سجين بقضية رأي أو نشر.. العراق قدم 500 صحفي شهيد

2023/05/03 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد

اللامي، اليوم الاربعاء، انه لا يوجد في

العراق سجين بقضية حرية رأي أو نشر.

وقال اللامي في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم

الصحافة العالمي: "نتضامن بهذا اليوم مع

جميع الدول لإيق

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