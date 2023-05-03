دبي تشهد بناء أول مسجد في العالم باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد

2023/05/03 | 14:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن تشهد دبي بنهاية العام الجاري بدء عمليات تشييد أول مسجد في العالم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد في إمارة دبي، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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