حزب بارزاني يعلق

2023/05/03 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الاربعاء، الرسالة المتداولة في وسائل الإعلام حول توجيه رسالة شديدة اللهجة من اعضاء الحزب الى الرئيس مسعود بارزاني، فيما اتهم الاتحاد الوطني بذلك.

وقال كريم لـ (بغداد اليوم)، إن "هذه الرسالة مفبركة وكاذبة وهدفها تشويش الرأي العام ولا يوجد قطبين في الحزب الديمقراطي، ولاتوجد خلافات عائلية، وهذه أزمة نفسية داخل الأحزاب المعادية".

وأضاف أن "الخلاف الأخير مع الاتحاد الوطني هو السبب بنشر هكذا رسالة"، لافتا الى أن "الاتحاد يعاني من مشاكل داخلية ويريد نقلها للأحزاب الأخرى، ونحن لدينا قيادة واحدة تتمثل بمسعود بارزاني فقط، عكس الأحزاب والجهات الأخرى".

وختم وفاء بالقول: "نحن الجهة الأقوى في الإقليم شعبيا".

وفي وقت سابق من اليوم، تداولت وسائل الإعلام المحلية اخبار تفيد بتوجيه عدد من اعضاء المكتب السياسي والمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكردستاني، رسالة احتجاج الى مسعود بارزاني حول الاوضاع الداخلية للحزب وعدم العودة الى اعضاء المكتب السياسي وقيادة الحزب في اتخاذ القرارات المصيرية التي مر بها الحزب.

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