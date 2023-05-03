"العزم" يرفض استخدام النفوذ السياسي ضد السلطة التنفيذية: خرق أخلاقي

2023/05/03 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصف عضو تحالف العزم طلال الزوبعي، اليوم الاربعاء، اسنخدام النفوذ البرلماني لإستجواب وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري بـ "الخرق" للأعراف والسياقات البرلمانية والسياسية.

وذكر الزوبعي في تدوينة له عبر تويتر وتابععتها (بغداد اليوم)، أن "تجاوز الاليات الإستجواب البرلماني من خلال المواقف الحزبية والشخصية الإنفعالية تجاه وزير التربية يُعد خرقاً أخلاقياً للأعراف والسياقات البرلمانية والسياسية المتعارف عليها".

وأضاف أن "هذا الاستجواب يفتقر لكل معايير المهنية المطلوبة"، مؤكداً "نرفض استخدام النفوذ السياسي ضد السلطة التنفيذية بتعسف وفوقية لن يجني منهما المواطن شيئا".

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