زيارة مرتقبة لشيخ الأزهر إلى النجف ولقاء المرجع السيد السيستاني

2023/05/03 | 14:21 - المصدر: بغداد اليوم

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كشف عضو مجلس الشيوخ المصري خالد قنديل، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة لشيخ الازهر احمد الطيب الحساني للمرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني.

وقال قنديل خلال استضافته في ملتقى بحر العلوم للحوار إن "شيخ الازهر احمد الطيب الحساني، سيزور المرجع الاعلى السيد السيستاني هذا العام كما هو متوقع حسب الموعد المحدد".

وأضاف أن "هذه الزيارة تأتي لما تمثله حوزة النجف والازهر من اهمية دينية واجتماعية واعتدال في العالم الإسلامي".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، عن زيارة مرتقبة لشيخ الازهر احمد الطيب الحساني الى العراق للقاء المرجع الديني الأعلى في النجف السيد علي السيستاني، مشيرة الى أن الزيارة ستكون في تموز المقبل.





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