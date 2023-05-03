2023/05/03 | 14:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: sgltYtvneFY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. واسط معهد الفنون الجميلة في الكوت يقيم مهرجانه السنوي بمناسبة تخرج دفعة من طلبته) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. واسط معهد الفنون الجميلة في الكوت يقيم مهرجانه السنوي بمناسبة تخرج دفعة من طلبته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).