2023/05/03 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم -

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يتوعد مهربي الأدوية بأشد العقوبات القانونية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يتوعد مهربي الأدوية بأشد العقوبات القانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).