بوتين ينجو من محاولة اغتيال بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين

2023/05/03 | 15:08 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الجيش الأوكراني لاغتيال فلاديمير بوتين، الأمر الذي أدى إلى سقوط بقايا هذه الطائرات في المنطقة.وذكر الكرملين في بيان أن "روسيا تحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية ضد محاولة كييف لضرب الكرملين حيثما ومتى تراه مناسبا".وأضاف أن "الجانب الروسي يحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية حيثما ومتى يراه مناسبا".وأكد الكرملين أن "تصرف كييف عمل إرهابي مخطط له ومحاولة لاغتيال الرئيس الروسي"، مشيراً الى أن "الرئيس الروسي لم يصب بأي أذى جراء الهجوم الأوكراني".

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